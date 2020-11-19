أستراليا تعتذر رسمياً عن انتهاكات ارتكبها جنودها في أفغانستان

قدم قائد قوات الدفاع الأسترالية اعتذارًا صريحًا لشعبي أفغانستان وأستراليا على خلفية صدور تقرير "مفجع" حول جرائم الحرب التي ارتكبها بعض جنوده في أفغانستان.

وجاء التقرير الصادر عن المفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية بعد تحقيق استمر أربع سنوات بحق سلوك القوات الأسترالية الخاصة في أفغانستان بين عامي 2005 و 2016.

وقال أنجوس كامبل، الخميس، في خطاب متلفز، إن التقرير "يوثق معلومات حول مزاعم مقلقة للغاية بارتكاب أعمال قتل غير قانونية"، حسبما نقل موقع "نيوز أستراليا" المحلي.

وأضاف أنّ التقرير وجد "أن عمليات القتل غير القانونية المزعومة لم تكن في المعركة".

وتابع: "القتل (بشكل عام) والقتل غير القانوني للمدنيين والسجناء أمر غير مقبول على الإطلاق، ومن واجبي وواجب زملائي أن أعيد الأمور إلى نطاقها الصحيح".

كما قدم اعتذاره قائلا: "أعتذر بصدق ودون تحفظ لشعب أفغانستان عن أي مخالفات ارتكبها الجنود الأستراليون".

وشدد على أنّ مثل هذا السلوك المزعوم ينتقص بشدة من الثقة التي منحها الشعب الأفغاني لأستراليا.

و يفيد التقرير بوقوع 39 جريمة قتل غير قانونية لأشخاص على أيدي أفراد القوات الخاصة الأسترالية أو تورطهم فيها، ومعظمهم من فرقة الخدمة الجوية الخاصة.

من جهته، وصف القاضي الأسترالي بول بريريتون المعلومات الواردة في التقرير، هذه الواقعة بأنها "أكثر الأحداث المخزية في تاريخ أستراليا العسكري".

يشار أنه بين عامي 2005 و2016 ، خدم أكثر من 26 ألف أسترالي في أفغانستان من بينهم 3 آلاف في مجموعة مهام العمليات الخاصة.