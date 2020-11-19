قوات من الجيش الأذربيجاني تنتشر في منطقة "أغدام" المحررة

تمركز الجيش الأذربيجاني، الخميس، في منطقة أغدام المحررة بإقليم "قره باغ" بعد انسحاب القوات الأرمينية.

وأظهرت وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع لعربات مدرعة تابعة للجيش الأذربيجاني متجهة إلى منطقة أغدام، وسط هتافات المدنيين الأذربيجانيين على جانب الطريق.

ويواصل الجيش الأرميني إضرام النار في المخافر العسكرية والمباني ونقاط المراقبة التي يستخدمها في مدينة أغدام، مع استمرار إخلائها لمغادرتها.

وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في إقليم "قره باغ"، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

فيما اعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الاتفاق بمثابة نصر لبلاده، مؤكدا أن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على قبول الاتفاق مكرها.

كما نص الاتفاق على استعادة أذربيجان السيطرة على كل من محافظة أغدام حتى 20 نوفمبر الجاري، ولاتشين حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

والأحد، أعلن مساعد الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف، منح أرمينيا مهلة إضافية، حتى 25 نوفمبر الجاري، من أجل إخلاء مدينة كلبجار المحتلة، بسبب ظروف الطقس في المنطقة.