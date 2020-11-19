مقتل 4 مسلّحين في اشتباكات مع الأمن الهندي في جامو وكشمير

قتل 4 مسلحين في اشتباكات مع قوات الأمن الهندية في إقليم جامو وكشمير.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها موكيش سينغه، أحد مسؤولي المديرية العامة للأمن الهندي، قال إن مسلّحين أطلقوا النار على نقطة تفتيش، على الطريق العام بالقرب من جامو.

وأضاف أن الاشتباكات التي اندلعت إثر ذلك، استغرقت 3 ساعات، وأسفرت عن مقتل 4 مسلّحين، وإصابة اثنين من الشرطة الهندية.

ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، ويضم جماعات مقاومة تناضل منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام أباد ونيودلهي الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.