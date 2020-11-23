قائد عسكري أسترالي: صدمت من جرائم جنودنا بأفغانستان

أعرب قائد القوات البرية الأسترالية الجنرال ريك بور، عن صدمته من قيام جنود بلاده العاملين في أفغانستان بقتل 39 مدنيا عمدا.

وأوضح بور في حديث متلفز الاثنين، أن المفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية، كشف أن ضباطا من القوات الخاصة الأسترالية أجبروا جنودا على قتل عدد من الأسرى الأفغان ليعتادوا على "رؤية الدماء".

وأضاف "إنه أمر سيئ جدا، والأسوأ هو الاستمرار في هذا السلوك. لقد صدمت من حجم الأعمال غير القانونية".

ونفى أن تكون هذه الجرائم سلسلة من الشائعات، مشيرا أنها ادعاءات حقيقية وموثقة.

وقدم قائد قوات الدفاع الأسترالية، أنجوس كامبل، الخميس اعتذارًا صريحًا لشعبي أفغانستان وأستراليا، على خلفية صدور تقرير "مفجع" حول جرائم الحرب في أفغانستان.

وجاء التقرير الصادر عن المفتش العام بعد تحقيق استمر أربع سنوات بحق سلوك القوات الأسترالية الخاصة في أفغانستان بين عامي 2005 و 2016.

ويفيد التقرير بوقوع 39 جريمة قتل غير قانونية لأشخاص على أيدي أفراد القوات الخاصة الأسترالية أو تورطهم فيها، معظمهم من فرقة الخدمة الجوية الخاصة.