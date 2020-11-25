بعد 27 عاماً.. الجيش الأذربيجاني يدخل محافظة "كلبجار"

أعلنت وزارة الدفاع التركية دخول الجيش الأذربيجاني محافظة "كلبجار"، في إطار الاتفاقية التي أعقبت انتصاره في إقليم "قره باغ".

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة، الأربعاء، وأرفقتها بصورة لجنود أذربيجانيين داخل محافظة "كلبجار".

وأضافت: "دخل الجيش الأذربيجاني الباسل إلى "كلبجار" بعد "آغدام"، في إطار الاتفاقية المبرمة عقب النصر الكبير الذي حققه في قره باغ".

وأوضحت أن المحافظة عادت إلى أصحابها بعد 27 عاما، وتابعت: "سيرفرف الآن علمنا المجيد مع أصوات الأذان في كلبجار".

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت لنحو 4 أسابيع، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظات كانت محتلة قبل نهاية العام الحالي.

واعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الاتفاق نصر لبلاده، مؤكدا أن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على قبول الاتفاق مكرها.