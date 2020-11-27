برلمان أذربيجان يدعو إلى طرد فرنسا من مجموعة مينسك ومراجعة العلاقات معها

دعا برلمان أذربيجان الخميس إلى إقصاء فرنسا من مجموعة مينسك المكلفة القيام بوساطة بشأن النزاع في إقليم قره باغ، بعد تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على نص يطالب بـ"الاعتراف" بالإقليم الذي تحتله أرمينيا وأعلنته جمهورية لم يعترف بها أحد.

وأوصى نواب أذربيجان في قرارهم الحكومة بـ"مطالبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بطرد فرنسا من الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك".

كما حضوا الحكومة على "مراجعة العلاقات السياسية (...) والاقتصادية" بين باكو وباريس.

ومساء، استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية السفير الفرنسي لدى باكو زاكاري غروس، وجرى تسليمه مذكرة احتجاج على خطوة مجلس الشيوخ، وفق بيان رسمي صدر عن الوزارة الاذربيجانية.

وقال البيان إنّ "اذربيجان ترفض رفضا قاطعا قرار مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يعارض ميثاق الأمم المتحدة".

ومجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تأسست في التسعينيات بعد أول حرب بين أرمينيا وأذربيجان، مكلفة القيام بوساطة سعيا لإيجاد حل لمسألة قره باغ.

وتتولى فرنسا والولايات المتحدة وروسيا رئاسة مجموعة مينسك.

وصدر قرار برلمان أذربيجان غداة تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على قرار غير ملزم يدعو الحكومة "للاعتراف بجمهورية ناغورني قره باغ".

وأعلن مجلس الشيوخ كذلك في قراره أنه "يدين العدوان العسكري الأذربيجاني الذي نفّذ بدعم من السلطات التركية ومرتزقة أجانب، ويدعو إلى الانسحاب الفوري" للقوات المسلّحة الأذربيجانية من الأراضي التي حررها من الاحتلال الأرميني منذ 27 أيلول/سبتمبر.

وبعد حرب أولى استمرت من 1988 إلى 1994، شهدت المنطقة مؤخرا معارك دامية استمرت ستة أسابيع وأوقعت أكثر من أربعة آلاف قتيل، وحقّقت فيها باكو انتصارات ميدانية كبيرة على حساب يريفان.

وتم التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية في 9 تشرين الثاني/نوفمبر برعاية الكرملين، كرس انتصار أذربيجان إذ تعهدت أرمينيا بموجبها بإعادة عدة مناطق أذربيجانية تحتلها منذ ثلاثين عاما لباكو، ونشر ألفي جندي روسي لحفظ السلام.