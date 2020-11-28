إيران تتوعد برد قاس على اغتيال العالم النووي فخري زاده

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت إسرائيل باغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، والتصرف كـ"عميلة" لـ"الاستكبار العالمي"، وهي عبارة عادة ما تستخدم للدلالة الى الولايات المتحدة.

فيما توعد الحرس الثوري الإيراني بـ"انتقام قاس" من قتلة فخري زاده، متهما إسرائيل أيضاً بالوقوف وراء العملية.

نقلت ذلك وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية عن بيان صدر في وقت متأخر الجمعة، عن اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني.

وقال روحاني في بيان نشر الموقع الإلكتروني للرئاسة "مرة أخرى، تلطخت أيدي الاستكبار العالمي وعميله الكيان الصهيوني بدم أحد من أولاد" الجمهورية الإسلامية، واصفا إياه بـ"الرشيد والكبير".

واعتبر الرئيس مقتل فخري زاده "خسارة فادحة".

ورأى روحاني أن "هذا الحادث الإرهابي الشنيع ناتج عن عجز ألد الأعداء للشعب الإيراني أمام الحراك العلمي وقدرات هذا الشعب الكبير وهزائمهم المتكررة في المنطقة والمجالات السياسية الأخرى عالميا".

فيما قال سلامي: "إن مثل هذه الجرائم لن تثني عزم وإرادة الإيرانيين (...) وسيتم الثأر والانتقام القاسي من الفاعلين".

واعتبر سلامي عملية اغتيال العالم النووي البارز "جريمة إرهابية من تخطيط وتوجيه الكيان الصهيوني".

وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وصف فخري زاده بأنه "أب البرنامج النووي العسكري الإيراني". ورفض متحدث باسمه الجمعة التعليق على الاغتيال.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي ومسؤولَين استخباريين أن إسرائيل "تقف خلف الهجوم على العالِم".

وأتى الاغتيال قبل نحو شهرين من تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مهامه، الذي وعد بـ"تغيير مسار" سلفه المنتهية ولايته دونالد ترامب مع إيران. واعتمد الأخير سياسة "ضغوط قصوى" حيال طهران، شملت خصوصا الانسحاب الأحادي الجانب العام 2018 من الاتفاق حول برنامجها النووي، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها.