روسيا توجه تحذيراً شديد اللهجة بعد دخول مدمرة أمريكية مياهها الإقليمية

قدمت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، احتجاجاً شديد اللهجة لدخول المدمرة الأمريكية "جون ماكين" مياهها الإقليمية في خليج "بطرس الكبير".

ووصفت الوزارة الروسية الحادث في بيان، بأنه "استفزاز واضح يهدف إلى انتهاك السلام والنظام"، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وأضاف البيان أن "موسكو تدعو الولايات المتحدة إلى الامتناع عن مغامرات مثل دخول مدمرتها إلى البحر الإقليمي لروسيا، وتحتفظ بحق الرد".

والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سفينة "الأدميرال فينوغرادوف" المضادة للغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ منعت مدمرة بحرية أمريكية من اختراق الحدود الروسية.

وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان، أن "السفينة الكبيرة المضادة للغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ الأدميرال فينوغرادوف، منعت انتهاك حدود الدولة الروسية من قبل المدمرة البحرية الأمريكية جون ماكين في خليج بطرس الكبير".

يشار إلى أن المدمرة البحرية الأمريكية "جون ماكين" التي دخلت المياه الإقليمية لروسيا، قطعت مسافة كيلومترين خلف خط الحدود.