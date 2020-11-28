واشنطن بوست: واشنطن أغلقت 10 قواعد في أفغانستان منذ فبراير

قال مسؤولون أمريكيون وأفغان إن الولايات المتحدة أغلقت ما لا يقل عن 10 قواعد في عموم أفغانستان منذ فبراير / شباط الماضي.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن المسؤولين (لم تسمهم) إن واشنطن أغلقت القواعد منذ اتفاقها مع حركة طالبان الأفغانية، فبراير/ شباط الماضي، مشيرة أن تفاصيل عملية الإغلاق ما تزال غامضة.

وأوضح المسؤولون أن إغلاق القواعد هو جزء من عملية انسحاب كامل للجنود الأمريكيين في أفغانستان، كما هو منصوص عليه في الاتفاق.

ولفتت الصحيفة أن مسؤولا أفغانيا وآخر أمريكيا أكدا إغلاق واشنطن للقواعد مشيرين إلى أن عددا منها لم يتم الإبلاغ عنه مسبقا.

وبحسب المصدر، فإن بعض تلك القواعد تم تسليمها بالكامل لقوات الأمن الأفغاني، فيما تم إغلاق أخرى وتركها فارغة لإمكانية العودة إليها في المستقبل في حال رأى المسؤولون الأمريكيون والأفغان ذلك ضروريًا.

يشار أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر، إن بلاده ستخفض عدد قواتها في كل من أفغانستان والعراق بحلول 15 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأضاف ميلر، في مؤتمر صحفي، "في 15 يناير المقبل سنقوم بسحب 2000 جندي من أفغانستان و500 من العراق".

وينخفض بذلك عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان من 4500 إلى 2500.