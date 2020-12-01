الجيش الاذربيجاني يدخل محافظة لاتشين بعد 28 عاما من الاحتلال الأرميني

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية الإثنين، دخول قوات الجيش إلى محافظة لاتشين عقب 28 عاما من الاحتلال الأرميني.، بموجب الاتفاق المبرم بوساطة روسية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة.

وتقع محافظة لاتشين على الحدود مع أرمينيا، وكانت من أولى المناطق التي استهدفتها القوات الأرمينية في التسعينات بسبب الطريق الاستراتيجي الوحيد الذي يربط بين أرمينيا واقليم قره باغ، والذي يعرف بـ "ممر لاتشين"، واحتلت في 18 مايو 1992.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وتمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير 5 مدن و4 بلدات و286 قرية، قبل أن تقر أرمينيا بالهزيمة.

وبعد معارك ضارية استمرت نحو 4 أسابيع، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظاتها المحتلة، قبل نهاية العام الحالي.

ونص الاتفاق على انسحاب أرمينيا من محافظات أغدام وكلبجار ولاتشين.

وفي 20 نوفمبر انسحب الجيش الأرميني من أغدام، ومن كلبجار في 25 من الشهر ذاته.