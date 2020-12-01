مباحثات قطرية أذربيجانية حول التعاون المشترك

أجرى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، مباحثات حول التعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بيراموف، مع آل ثاني، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

واستعرض الوزيران "علاقات التعاون الثنائي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وجدد آل ثاني، الإعراب عن ترحيب قطر باتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم "قره باغ".

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظاتها المحتلة، قبل نهاية العام الجاري.

واعتبر آل ثاني، أن الاتفاق يمثل خطوة كبيرة لإنهاء الصراع طويل الأمد، وصولا إلى السلام المنشود، بما يحقق مصالح البلدين واستقرار المنطقة.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، نشبت في الإقليم الأذربيجاني، الذي كان محتلا، حرب ضارية استمرت 44 يوما، وحقّقت فيها أذربيجان انتصارات ميدانية كبيرة على حساب أرمينيا.

وكانت أرمينيا احتلت عام 1992، نحو 20 بالمئة من أراضي أذربيجان، وهي تضم إقليم "قره باغ"، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".

ووفقا للأمم المتحدة، يعتبر إقليم "قره باغ" (الذي كانت تحتله أرمينيا)، تابعا للأراضي الأذربيجانية.