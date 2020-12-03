مسبار صيني ينجح في جمع عيّنات من القمر

أعلنت هيئة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA)، الخميس، أن "المسبار الصيني "تشانج إي 5" أنجز بنجاح مهمة جمع عينات من سطح القمر، ويستعد للعودة بها إلى كوكب الأرض".

وتعد هذه المحاولة الأولى للصين من نوعها منذ حوالي نصف قرن.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن "عملية جمع العينات انتهت في الساعة العاشرة مساء الأربعاء بتوقيت بكين بعد عمل المركبة الفضائية لحوالي 19 ساعة على القمر"، بحسب وكالة "شينخوا" المحلية.

وأوضح البيان أنه "تم تخزين العينات في عبوة داخل مركبة الصعود في المسبار كما هو مخطط".

وصمد "تشانج إي 5" أمام درجات حرارة تتجاوز 100 درجة مئوية على سطح القمر، بحسب المصدر نفسه.

كما أرسل المسبار للأرض صورا ملونة.

وقامت مهمة المسبار "تشانغ آه-5" على جمع عينات من الغبار والصخور القمرية يصل وزنها حوالي 2 كغم من عمق مترين.

ومن المرجح أن تساعد هذه العينات العلماء بعد أن يتولوا تحليلها في تحسين فهم طبيعة ومكونات القمر.

ويفترض أن تصل هذه العينات إلى الأرض قبل منتصف ديسمبر الحالي، وسيهبط المسبار في منغوليا الداخلية شمال الصين.

وبهذا الخصوص، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ عبر تويتر: "اكتمل أخذ العينات! بعد حوالي 19 ساعة من العمل على سطح القمر، أكملت "تشانج إي 5" جمع العينات الروبوتية بنجاح، وتم إغلاق العينات وتعبئتها."

وفي 24 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، أطلقت الصين المركبة الفضائية من جزيرة هاينان الاستوائية جنوبي البلاد، وهبطت أول ديسمبر شمال مونس رومكر في منطقة "أوشينوس بروسلاروم" المعروفة باسم محيط العواصف، على الجانب القريب من القمر.

وفي حال تمكن المسبار من العودة بالعينات إلى الأرض، ستصبح الصين ثالث دولة تحقق هذا الإنجاز بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق.

وكانت آخر مهمة فضائية من هذا النوع، أطلقها الاتحاد السوفيتي عام 1976 باستخدام المسبار "لونا 24".