مجهولون يعلقون علم إسرائيل على جسر في طهران

علق مجهولون علم إسرائيل ولافتة تشكر جهاز استخباراتها "الموساد" على أحد جسور العاصمة الإيرانية طهران.

وتناقل مستخدمو مواقع وسائل التواصل الاجتماعي صورًا للعلم والصورة، معتبرين أنها رسالة عقب اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

ولم تدل السلطات الرسمية في إيران بأي تصريح بخصوص الحادثة حتى ظهر الثلاثاء.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أعلنت إيران اغتيال محسن فخري زاده (63 عاما)، المعروف بـ"عراب الاتفاق النووي"، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب طهران.

وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، عبر تويتر، إن "هناك أدلة مهمة حول ضلوع إسرائيل في اغتيال فخري زادة".