مسؤول إيراني: قبضنا على بعض منفذي اغتيال "فخري زادة"

قال نائب رئيس البرلمان الإيراني للعلاقات الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، إن القوات الأمنية حددت الجهات التي أمرت بتنفيذ اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، وألقت القبض على البعض من منفذيه.

جاء ذلك في تصريحات عبد اللهيان، لقناة العالم الإيرانية الناطقة بالعربية، الثلاثاء، حول عملية اغتيال فخري زاده، قرب العاصمة طهران، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضح عبد اللهيان أن "القوات الأمنية حددت الجهات التي أمرت بتنفيذ عملية الاغتيال واعتقلت بعض منفذيها"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وأضاف أن تفاصيل القضية ستعلن من قبل الجهات المختصة.

وفي 27 نوفمبر، أعلنت إيران مقتل فخري زاده (63 عاما)، المعروف بـ"عراب الاتفاق النووي"، إثر استهداف سيارته التي كانت تقله قرب العاصمة طهران.

ووصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، عملية الاغتيال بـ"الفخ الإسرائيلي"، متوعدا برد بلاده في الوقت المناسب، كما توعد الحرس الثوري الإيراني، بـ"انتقام قاس"، متهما إسرائيل بالوقوف وراء اغتياله.

وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، عبر تويتر، إن "هناك أدلة مهمة حول ضلوع إسرائيل في اغتيال فخري زادة".