تفجير انتحاري ضد تجمع للشرطة في روسيا

أصيب ستة عناصر شرطة بجروح في تفجير انتحاري الجمعة ضرب منطقة قره تشاي شيركيسيا بالقوقاز، حسب ما أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب في بيان.

وحاول شخص لم تحدد هويته دخول منطقة كانت تجري فيها الشرطة عمليات بحث، وفجر نفسه لدى إلقاء القبض عليه، بحسب الشرطة.

وأضاف البيان أن "ستة عناصر من قوات حفظ النظام اصيبوا بجروح طفيفة".

وقع التفجير قرابة الساعة 09,00 ت غ في قرية اوشيكين، بحسب اللجنة التي أشارت إلى عدم إصابة أي مدني.

في التسعينيات الماضية خاضت روسيا حربين شرستين ضد انفصاليين في الشيشان، المنطقة المجاورة لقره تشاي شيركيسيا في شمال القوقاز.

ورغم تراجع وتيرة الهجمات على الشرطة في السنوات الماضية في شمال القوقاز، إلا أن الهجمات التي تستهدف عناصر الأمن لا تزال تسجل.