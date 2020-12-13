ظريف: نأمل تطوير العلاقات مع تركيا على صعيد الثقة المتبادلة

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على أهمية العلاقات الودية بين كبار المسؤولين الإيرانيين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معربا عن أمله في تطوير علاقات البلدين على صعيد الثقة المتبادلة.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، السبت، أن "ظريف تباحث هاتفيا مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو".

وأضاف أن تشاوش أوغلو شدد لنظيره الإيراني على "العلاقات الوثيقة والودية بين البلدين، وسياسة حسن الجوار التي تنتهجها أنقرة".

وأوضح أن تشاوش أوغلو شدد لظريف أن الرئيس أردوغان "يحترم السيادة الوطنية لإيران ووحدة أراضيها".

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن الرئيس أردوغان "عندما قرأ بيت الشعر في العاصمة الأذربيجانية باكو، كان يقصد مدينة لاتشين وإقليم قره باغ الأذربيجانيين"، بحسب البيان.

من جانبه، أشار ظريف إلى أهمية العلاقات الودية بين الرئيس أردوغان وكبار المسؤولين الإيرانيين، معربا عن أمله في "تطوير علاقات البلدين على صعيد الثقة المتبادلة".

على الصعيد نفسه، ذكرت السفارة التركية في طهران ببيان، أنه "تم إزالة سوء التفاهم" مع الاتصال الهاتفي بين الوزيرين.

والسبت، ذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن تشاوش أوغلو شدد خلال الاتصال الهاتفي لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف، على رفض أنقرة تصريحات استهدفت الرئيس أردوغان بذريعة القصيدة، "في وقت كان بإمكان طهران التواصل مع أنقرة عبر القنوات المفتوحة".

وكان الرئيس أردوغان تلا باحتفالية النصر في باكو، الخميس، مقطوعة شعرية ورد فيها اسم "نهر آراس" الذي ينبع من تركيا ويمر عبر أرمينيا وأذربيجان وإيران، ما أثار حفيظة طهران، مستندة إلى اعتبارات مزعومة من منظورها.