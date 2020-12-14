إيران تستدعي سفير فرنسا احتجاجاً على إدانة بلاده إعدام صحفي معارض

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، سفير فرنسا لدى طهران، فيليب تيبو، للاحتجاج على إدانة باريس إعدام الصحفي المعارض روح الله زام، السبت.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن استدعاء سفير فرنسا إلى مقر الخارجية، لإدانة باريس إعدام زام.

والأحد، استدعت طهران السفير الألماني، للاحتجاج على تنديد الاتحاد الأوروبي بإعدام زام.

وحسب وكالة إرنا الإيرانية، فإن استدعاء سفير ألمانيا إلى مقر الخارجية، يأتي لكون بلاده تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

والسبت، نفذت إيران، حكم الإعدام بحق روح الله زام رئيس تحرير موقع "أماد نيوز"، عقب مصادقة المحكمة العليا على الحكم الصادر عن المحكمة الثورية.

وأعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية، عن صدمتها إزاء إعدام السلطات الإيرانية الصحفي المعارض قائلة: "رغم تحذيراتنا، نفذت السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام بحق زام".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2019، اعتقلت السلطات الإيرانية الصحفي زام بتهمة التورط في أنشطة مناهضة للثورة، وحكمت عليه محكمة الثورة بالإعدام في يونيو/ حزيران الماضي بتهمة "الافساد في الأرض".

وكان زام يعمل رئيس تحرير موقع "Amadnews"، الذي بدأ العمل عبر تطبيق " Telegram" منذ 2015.

وبلغ متابعو الموقع المعارض للنظام الإيراني، أكثر من مليون شخص في وقت قصير، وتم إغلاقه بعد نحو عامين.