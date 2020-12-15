أذربيجان تدين العقوبات الأمريكية على تركيا

أدانت وزارة الخارجية الأذربيجانية، قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على تركيا على خلفية تزودها بمنظومات "إس-400" للدفاع الجوي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان الثلاثاء: "ندين قرار العقوبات، ونعتبر هذه الخطوة ممارسة ذات معايير مزدوجة ضد تركيا".

وذكرت أن عدم استجابة الولايات المتحدة لمقترح تركيا لحل هذه القضية عبر الحوار والدبلوماسية "أمر مؤسف".

وأكد البيان أن أذربيجان تقف دائمًا إلى جانب تركيا، وتدعم موقفها المستند على القانون الدولي والعدالة.

ودعت الخارجية الأذربيجانية إلى اتخاذ خطوات عاجلة من أجل حل هذه المشكلة التي تهم الأمن القومي لتركيا عبر الحوار.

استنكر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قرار واشنطن واصفاً إياه القرار بـ"المجحف وغير المقبول والمنافي للقانون"، حسبما نقل عنه نائبه حكمت حاجييف.

وقال حاجييف في بيان حول الموضوع: "الرئيس علييف يرى أن العقوبات الأحادية المفروضة على تركيا غير مقبولة، وأنه من الإجحاف فرض عقوبات عليها بينما تستخدم بعض دول الناتو منظومات شبيهة للدفاع الجوي".

وأضاف أن علييف يقيّم هذا الوضع على أنه "ازدواجية في المعايير ومخالف للقانون".

وأردف أن الرئيس علييف واثق من أن العقوبات لن تعيق خطوات تركيا لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وأشار حاجييف إلى عدم تجاوب واشنطن مع مقترحات تركيا لإنشاء مجموعة عمل فنية لمناقشة هذا الموضوع بشكل موضوعي (لتبديد الهواجس الغربية بشأن تزودها بمنظومات إس- 400).

ونوه حاجييف أن تركيا وأذربيجان تساندان بعضهما، وتقفان جنبا إلى جنب دائما.

وأوضح أن مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في استعراض النصر بباكو في 10 ديسمبر بمناسبة تحرير قره باغ من الاحتلال الأرميني، خير دليل على وحدة الصف بين البلدين

والاثنين، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات كلا من رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير، ومسؤولي المؤسسة مصطفى ألبر دنيز، وسرحات غانتش أوغلو، وفاروق ييغيت.

وفرضت واشنطن العقوبات على تركيا وفق قانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصوم الولايات المتحدة المعروف بـ"كاتسا" (CAATSA)، الذي جرى تمريره في يوليو/تموز 2017، ووقعه الرئيس دونالد ترامب، ليدخل حيز التنفيذ في 2018.