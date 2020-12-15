مقتل جنديين باكستانيين في اشتباكات مع الهند بـكشمير

قُتل جنديان باكستانيان، الثلاثاء، خلال اشتباكات مع القوات الهندية في المنطقة الحدودية من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وأفادت وحدة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني (ISPR)، في بيان، أن القوات الهندية انتهكت وقف إطلاق النار في منطقة "باغسار" الحدودية.

وأضاف البيان أن الجيش الباكستاني رد على الفور على القوات الهندية لانتهاكها وقف إطلاق النار، وأوقع خسائر كبيرة في صفوفها، لافتا إلى مقتل جنديين باكستانيين في الاشتباكات.

وتوصلت الهند وباكستان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عام 2003 لا يزال ساريا، غير أن البلدين يتبادلان باستمرار الاتهامات بشأن انتهاكه.

وبدأ النزاع على إقليم كشمير، بين باكستان والهند، منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، حيث نشبت 3 حروب بينهما، في أعوام 1948، و1965، و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخصٍ من الطرفين.

ومنذ عام 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، فضلًا عن اغتصاب أكثر من 10 آلاف امرأة، في ظل حكم السلطات الهندية، حسب جهات حقوقية.

ويشهد الجزء الخاضع لسيطرة الهند، وجود جماعات مقاومة تكافح منذ 1989 ضد ما تعتبره "احتلالًا هنديًا" لمناطقهم.