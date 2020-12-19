باكستان وأذربيجان تتفقان على تعزيز العلاقات في عدة مجالات

اتفقت باكستان وأذربيجان على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، بما في ذلك التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والدفاع والتعليم والثقافة.

وتوصل البلدان إلى الاتفاق بعد الجولة الثانية من المشاورات السياسية الثنائية الباكستانية الأذربيجانية التي جرت افتراضيا بسبب ظروف جائحة كورونا.

وترأس الجانب الباكستاني وكيل وزارة الخارجية، سهيل محمود، فيما كان الوفد الأذربيجاني برئاسة نائب وزير الخارجية رامز حسنوف.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، الجمعة، أن الجانبين وصفا العلاقات السياسية الثنائية القائمة بأنها نموذجية، وأكدا عزمهما على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى جديد.

وجدد وزير الخارجية الباكستاني التأكيد على دعم بلاده الثابت لقضية "قره باغ"، وقدم تهانيه لأذربيجان على نجاحها التاريخي في تحرير أراضيها المحتلة.

وقدم المسؤول الباكستاني شكره لأذربيجان على دعمها في قضية نزاع جامو وكشمير.

بدوره، أعرب نائب وزير الخارجية الأذربيجاني حسنوف عن شكره لإسلام أباد على دعمها، وقال إن باكستان تحظى بتقدير كبير من أذربيجان حكومة وشعبا.

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والسكك الحديدية والتعليم، كما قررا إطلاق رحلات جوية مباشرة بين البلدين.

كما أعلن كلا البلدين عن استمرار دعم كل منهما للآخر في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل العالمية والإقليمية.