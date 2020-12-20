مقتل 9 وإصابة 20 إثر تفجير في العاصمة الأفغانية

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، الأحد، مقتل 9 أشخاص على الأقل، وإصابة 20 آخرين إثر تفجير في العاصمة كابل.

ونقلت قناة طلوع نيوز المحلية عن مسعود أندرابي، وزير الداخلية قوله إن 9 أشخاص قتلوا فيما أصيب 20 آخرين في التفجير الذي وقع في الحي PD5 بكابل.

وفي وقت سابق اليوم قالت وزارة الداخلية في بيان: "نفذ الإرهابيون اليوم هجوما في الحي PD5 بكابل. هناك أطفال ونساء وشيوخ ضمن الجرحى".

وأوضح البيان أن "المنازل في المنطقة المستهدفة تضررت بشدة" لافتا أن "خان محمد ورداك، عضو البرلمان الأفغاني كان من ضمن الجرحى".

وبحسب طلوع نيوز، فإن التفجير استهدف سيارة خان محمد ورداك، عضو البرلمان الأفغاني، لكنه نجا من الهجوم.

بدوره، قال فردوس فرامارز، نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية إن النيران اشتعلت بثلاثة مركبات في المنطقة التي وقع فيها الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 08:10 تغ.