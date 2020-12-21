روسيا تعلن فعالية لقاحها "سبوتنيك V" ضد سلالة كورونا الجديدة

أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف، أن لقاح "سبوتنيك- V" الروسي فعال ضد سلالة فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت في أوروبا.

وقال دميتريف، خلال حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "نؤكد أيضًا على حد علمنا، أن لقاح "سبوتنيك-V" فعال للغاية ضد السلالة الجديدة للفيروس التي ظهرت في أوروبا"، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية.

وجاءت هذه التصريحات خلال حفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين مركز "غاماليا" الروسي للبحوث وشركة "أسترازينيكا" للأدوية البيولوجية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة "أر فارما"، بمشاركة الرئيس الروسي عبر الفيديو، وذلك بهدف التعاون في تطوير لقاحات مشتركة تساهم بإنقاذ البشرية.

وأوضح دميتريف أن ""سبوتنيك V" فعال ضد السلالات الموجودة، وقد أظهر فعاليته مرارًا وتكرارًا، رغم الطفرات السابقة في بروتين إس".

وفي السياق نفسه، وجه بوتين التهنئة إلى الأطراف بهذه الخطوة، مشددا على "أهمية استخدام كل إمكانيات التعاون الدولي لتقريب اللحظة التي ستتم فيها هزيمة الفيروس التاجي".

والأحد، أعلنت عشرات الدول، ومن بينها 14 دولة من الاتحاد الأوروبي توقيف الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة، بشكل مؤقت، بعد رصد بريطانيا سلالة جديدة من فيروس كورونا على أراضيها.