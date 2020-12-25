باكستان تطالبجوجل وويكيبديا بإزالة محتوى مسيء للإسلام

طالبت السلطات الباكستانية، الجمعة، شركة "جوجل" ومنصة "ويكيبيديا" بإزالة محتوى "مدنس للمقدسات" منشور بهما.

وقالت هيئة الاتصالات الباكستانية في بيان، إنها تلقت شكاوى بشأن "نتائج بحث مضللة" حول الإسلام، وتحميل نسخة محرفة من القرآن الكريم على متجر "جوجل" للتطبيقات.

وأضافت: "نظرًا لكونها مسألة ذات طبيعة خطيرة للغاية، قدمت هيئة الاتصالات الباكستانية توجيهات لشركة جوجل لإزالة المحتوى غير القانوني على الفور".

وأشارت الهيئة أيضا أنها "تلقت شكاوى بخصوص نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك نشر معلومات مضللة وخاطئة حول الإسلام في مقالات بمنصة ويكيبيديا".

وتابعت قائلةً إنه "بعد اتصالات مكثفة حول المسألة، تم إخطار ويكيبيديا لإزالة المحتوى المدنس للمقدسات لتجنب (اتخاذ) أي إجراء قانوني".

وأخطرت الهيئة المنصتين بموجب قوانين "إزالة المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت وحظره" لعام 2020 لإزالة المحتوى الذي يمثل تدنيسًا عبر الإنترنت.

كما أكدت أنه في حالة استمرار عدم امتثال المنصتين، ستبدأ الهيئة في اتخاذ مزيد من الإجراءات بموجب "قانون منع الجرائم الإلكترونية لعام 2016"، بالإضافة إلى قوانين عام 2020.