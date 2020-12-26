جهاز الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي لداعش في داغستان

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي إحباط هجوم كانت تعده خلية تابعة لتنظيم داعش في داغستان، وأنه أوقف على إثر ذلك أربعة أشخاص.

وذكر الأمن الفدرالي في بيان أن "أعضاء المجموعة كانوا يخططون لتفجير عبوة قرب مبنى إداري تابع لقوات الأمن، ثمّ شنّ هجوم مسلح ضد موظفي وزارة الداخلية" في "محج قلعة" عاصمة الجمهورية.

وأضاف الجهاز أنه "عثر على أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وكمية كبيرة من الذخيرة وجهاز متفجر في مخبأ"، مؤكداً أنه ضبط أيضاً هواتف محمولة تحتوي على "مبادلات مع منسقي الهجوم الموجودين في الخارج".

وأفاد بأن "أربعة من أعضاء خلية التنظيم الإرهابي الدولي قد أوقفوا".

تأتي هذه التوقيفات بعد هجوم استهدف في 17 كانون الأول/ديسمبر قوات الأمن في جمهورية الشيشان المجاورة، قتل فيه اثنان من المهاجمين.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أسفر تبادل لإطلاق النار عن مقتل ستة أشخاص، بينهم عنصرا أمن، في عملية "مكافحة إرهاب" في غروزني عاصمة الشيشان.