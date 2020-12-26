على خلفية تصريحاته.. موسكو تندد باستدعاء سفيرها في تل أبيب

أعربت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، عن استغرابها لاستدعاء تل أبيب سفير موسكو لديها، قائلة إنها لم تخف مسبقاً معارضتها لغارات إسرائيل على سوريا.

جاء ذلك في معرض رد موسكو على استدعاء إسرائيل للسفير أناتولي فيكتوروف، على خلفية مقابلة له نشرتها صحيفة "جيروزاليم بوست" مؤخرا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، إن "رد فعل إسرائيل بشدة على تصريحات السفير الروسي تستدعي استغراب موسكو".

وأضافت أن "الجانب الروسي أطلع المسؤولين الإسرائيليين مرارا وتكرارا على آرائه إزاء هذه المسائل على مختلف المستويات"، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وشددت على أن "جميع تصريحات السفير تتطابق مع مواقف روسيا المعروفة للجميع بشأن قضايا الشرق الأوسط".

وأوضحت زاخاروفا أن "روسيا ترى أن استمرار التصعيد ورفض الحوار يعيق إيجاد حل للنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني".

وأكدت "موقف روسيا الثابت القاضي بأن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال قضية مركزية لإحلال السلام في الشرق الأوسط، ولا يمكن التوصل إلى استقرار إقليمي مستدام وطويل الأمد دون حلها".

ولفتت إلى أن "روسيا لم تخف أبدا معارضتها للغارات الإسرائيلية على سوريا، لأنها تسهم في تقويض استقرار المنطقة".

ونشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" مؤخرا، اقتباسات من تصريحات للسفير الروسي لدى إسرائيل، تنص خاصة على أنه "ليس إيران، بل النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي يمثل أكبر عامل لزعزعة استقرار المنطقة".