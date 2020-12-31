الرئيس الأذربيجاني يتوقع اكتمال نقطة المراقبة التركية- الروسية المشتركة خلال 10 أيام

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إنه من المتوقع اكتمال بناء نقطة المراقبة التركية- الروسية المشتركة، في منطقة أغدام، بإقليم "قره باغ، خلال 10 أيام أو أسبوعين على أبعد تقدير.

جاء ذلك في كلمة له خلال استقباله وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، وقادة القوات التركية، في العاصمة باكو.

وأوضح علييف أن بعض العصابات الأرمنية ما زالت في إقليم قره باغ، حيث تم تحييد عدد منهم، وإلقاء القبض على عدد آخر.

وأكد أن هؤلاء ليسوا أسرى حرب، إنما إرهابيون، حيث منحتهم أذربيجان فرصة الانسحاب من أراضيها، إلا أنهم رفضوا ذلك وفضلوا البقاء للقيام بأنشطة إرهابية في الإقليم.

وأشار إلى ضرورة إنشاء مركز المراقبة التركي الروسي في أسرع وقت، للقضاء على تهديد العصابات الأرمينية المسلحة، وإحلال الأمن والاستقرار في الإقليم.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 10 نوفمبر 2020، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة قبل نهاية العام الحالي.