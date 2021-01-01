إيران تهدد بالانتقام لسليماني داخل الولايات المتحدة

هدد إسماعيل قآني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الولايات المتحدة بالانتقام لقاسم سليماني في عقر دارها.

جاء ذلك في كلمة لقآني خلال مراسم نظمت في جامعة طهران، الجمعة، لإحياء الذكرى الأولى لمقتل القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية في 3 كانون الثاني/ يناير 2020.

وقال قآني مستهدفًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن أنه أمر بالاغتيال: "الشهيد سليماني اغتيل على يد أكثر رجال العالم وحشية".

وأضاف: "أقولها بصراحة إن مسار فيلق القدس وقوات المقاومة لن يتغير بسبب الشرور التي ارتكبتها الولايات المتحدة، حتى في داركم (في الولايات المتحدة) من الممكن أن يكون هناك أشخاص سيدفعون ثمن هذه الجريمة".

ومطلع 2020، اغتالت واشنطن، سليماني، بضربة جوية قرب مطار بغداد، وردت إيران بعدها بأيام قليلة باستهداف قاعدتين عسكريتين في العراق تضمان جنودا أمريكيين.