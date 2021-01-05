باكستان ترحب بعودة العلاقات بين قطر والسعودية

رحبت باكستان بعودة العلاقات بين قطر والسعودية، عقب إعلان إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين.

وأشاد بيان صادر عن الخارجية الباكستانية، بجهود أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ودول أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

وأشار البيان إلى أن القمة الخليجية الـ41، المنعقدة في مدينة العلا، شمال غربي السعودية، ستعزز من التعاون والثقة بين دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

وأكد أن باكستان ستواصل منح الأهمية لعلاقاتها مع مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء فيه.

وأعرب عن ترحيب إسلام آباد، بإعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية.

ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، كانت السعودية تفرض مع الإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، واعتبرته "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

غير أن الكويت أعلنت الاثنين أن السعودية وقطر اتفقتا على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، اعتبارا من "مساء الاثنين"، فضلا عن معالجة كافة المواضيع ذات الصلة، في إشارة إلى تداعيات الأزمة الخليجية.

وترجح أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة الخليجية اليوم، توقيعا بالحروف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة الأربع، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.