مشروع قانون أمام البرلمان الإيراني يلزم الحكومات القادمة بالقضاء على إسرائيل بحلول 2041

قدم نواب أمام البرلمان الإيراني مشروع قانون يلزم الحكومات المتعاقبة بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على إسرائيل بحلول مارس 2041. وكسر الحصار على غزة.

ويتكون المشروع من 16 مادة ويحمل اسم "رد إيران بالمثل"، كإجراء للرد على اغتيال قاسم سليماني.

كما يحدد مشروع القانون، الذي سيصوت عليه في وقت لاحق، "شروط التفاوض مع واشنطن، ودعم حلفاء طهران".

ويتضمن المشروع إلزام الحكومة الإيرانية بـ"إرسال مساعدات إنسانية، مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، كالأدوية، والأغذية، والوقود، إلى جماعة الحوثيين، بهدف كسر الحصار على اليمن، على أن يتم إرسال أول شحنة بحلول منتصف مارس المقبل".

وينص المشروع، تحت مادة "طرد أمريكا من المنطقة"، على أن "تتخذ الحكومة والقوات المسلحة الإيرانية الترتيبات اللازمة لإخراج القوات العسكرية، التابعة للقيادة المركزية في الجيش الأمريكي من المنطقة".

ويشمل أيضا "استعداد طهران لإبرام اتفاقيات للتعاون الدفاعي، لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع أي دولة في المنطقة تقرر إخراج القوات الأمريكية منها".

كما يعتبر المشروع أن الدول التي تحتضن القوات الأمريكية، "شريكة في أي عمل عسكري، أو أمني أمريكي ضد المصالح الإيرانية في إيران والمنطقة"، وأنها "تتحمل كافة المسؤوليات المترتبة عن ذلك"، وأن "من حق طهران الرد بالمثل ضد الدولة التي انطلق منها العدوان".

في حين يستثني المشروع "الدول التي تعتبر القوات الأمريكية المتواجدة فيها غير قانونية، في إشارة إلى العراق وسوريا".