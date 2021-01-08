إيران تحظر استيراد لقاحي فايزر ـ بيونتيك وأسترازينيكا- أكسفورد

أعلنت إيران، الجمعة، حظر استيراد لقاحي "فايزر ـ بيونتيك" الأمريكي و"أسترازينيكا- أكسفورد" البريطاني المضادين لفيروس كورونا.

وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، خلال كلمة متلفزة، إن استيراد اللقاحين الأمريكي والبريطاني "ممنوع"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأضاف: "حقا لا أثق بهما (الولايات المتحدة وبريطانيا)، ففي بعض الأحيان يريدون اختبار لقاحاتهم في دول أخرى"، مشيرا إلى ارتفاع وفيات كورونا في الدولتين.

وتابع خامنئي قائلاً: "كما أنني غير متفائل بشأن فرنسا"، وهو ما اعتبرته الوكالة الأمريكية "إشارة إلى عدم ثقة إيران بالغرب".

فيما وافق خامنئي على استيراد لقاحات من أماكن "آمنة" أخرى، لم يسمها، مؤكدا في الوقت ذاته "دعمه لجهود بلاده لإنتاج لقاح مضاد للفيروس".

وبدأت إيران اختبار لقاحاتها على البشر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ومن المتوقع طرحها للسوق المحلي في الربيع المقبل.

وكان الحرس الثوري الإيراني رفض استخدام أي لقاح أجنبي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفقا للمصدر ذاته.

ويتاح لإيران الوصول إلى طرق تأمين لقاحات كورونا رغم العقوبات المفروضة عليها، بحسب الوكالة الأمريكية.

كما أنها تشارك في مرفق "كوفاكس" المعني بإتاحة لقاحات فيروس كورونا على الصعيد العالمي، التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وتطور شركة "فايزر" الأمريكية لقاحها بالتعاون مع نظيرتها الألمانية "بيونتيك"، فيما تطور شركة "أسترازينيكا" لقاحها بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد" البريطانية.

وحتى عصر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 88 مليونا و620 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و909 آلاف، وتعافى ما يزيد على 63 مليونا و705 ألفا، وفق موقع ورلدوميتر.