إندونيسيا تعلن تحطم طائرة تحمل 62 راكباً بعد إقلاعها من جاكرتا

أعلنت السلطات الإندونيسية تحطم طائرة الركاب التي فقدت الاتصال معها في وقت سابق اليوم السبت وعلى متنها 62 شخصاً في إحدى جزر جاكرتا.

وكانت وزارة النقل أعلنت فقدان الاتصال بطائرة ركاب تابعة إلى شركة الخطوط الجوية "سريويجايا" بعد إقلاعها من مطار جاكرتا.

وقال المتحدث باسم الوزارة اديتا ايراواتي إنّه جرى "فقدان الاتصال" بطائرة الشركة والتي كانت تقوم برحلة "من جاكرتا إلى بونتياناك (بجزيرة بورنيو) وتحمل رقم النداء +س ج واي 182+".

وأوضح أنّ آخر اتصال لها سجّل عند الساعة 14,40 (7,40 بتوقيت غرينتش).

وتستغرق الرحلة عادة 90 دقيقة.

في تشرين الأول/أكتوبر 2019 قتل 189 شخصا عندما تحطمت طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس تابعة لخطوط لايون الجوية، في بحر جاوا بعد 12 دقيقة على إقلاعها من جاكرتا في رحلة تستغرق ساعة.

وحادثة التحطم تلك ومن بعدها كارثة تحطم طائرة في إثيوبيا، تسببا في فرض غرامات على بوينغ بمقدار 2,5 مليار دولار، على خلفية اتهامات بأنها غشت الهيئات المنظمة التي كانت تشرف على الطراز ماكس-737. وتم إيقاف طلعات هذه الطائرة بعد الكارثتين الداميتين.