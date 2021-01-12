اتفاق روسي أذربيجاني أرميني على تنشيط الاقتصاد في قرع باغ

توصلت كل من روسيا وأذربيجان وأرمينيا إلى التوقيع على بيان مشترك لإحياء الاقتصاد وخطوط المواصلات في إقليم "قره باغ"، التي كانت مغلقة خلال فترة الاحتلال الأرميني للمنطقة.

وأفاد مراسل الأناضول بأن البيان الذي وقع عليه كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، يهدف لتأسيس روابط اقتصادية وتطوير المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية في المنطقة.

ويأتي البيان بعد اجتماع ثلاثي لقادة الدول الثلاث في العاصمة الروسية موسكو.

وجاء في البيان أن جميع الأطراف تدعم تشكيل مجموعة عمل مشتركة برئاسة نواب رؤساء حكومات روسيا وأرمينيا وأذربيجان، وأن مجموعة العمل المذكورة ستعقد أولى اجتماعاتها قبل حلول 30 كانون الثاني/ يناير 2021.

وورد أنه سيتم خلال هذا الاجتماع وضع قائمة بمجالات الأنشطة الرئيسية، مع إعطاء الأولوية لفتح الطرق البرية وخطوط السكك الحديدة.

فيما سيتم تحديد العناصر الأخرى لمجالات الأنشطة خلال اتفاق تتوصل إليه الدول الثلاث.

وذكر البيان أن الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل سيصادقون على قائمة الخبراء الذين سيعملون في المجموعات الفرعية، وستقوم هذه المجموعات الفرعية بوضع قائمة المشاريع وتقديمها في غضون شهر واحد بعد اجتماع مجموعة العمل.

وأضاف: "تقدم مجموعة العمل برنامجها وقائمة بأنشطة تتضمن ترميم وإنشاء البنية التحية الجديدة للمواصلات اللازمة، قبل حلول 1 آذار / مارس 2021، للأطراف من أجل مصادقتها على أعلى مستوى".

وأشار علييف في وقت سابق اليوم خلال لقائه نظيره الروسي إلى أهمية البيان المشترك الموقع بين الدول الثلاثة.

وأضاف: "بعد 30 عاما ستتواصل أذربيجان مع جمهورية ناختشيفان ذات الحكم الذاتي عبر طريق يمر من أرمينيا".

ولفت إلى أن أرمينيا ستتمكن أيضا من الوصول إلى روسيا وإيران عبر طريق يمر من الأراضي الأذربيجانية، كما ستتمكن أذربيجان من الوصول إلى السوق التركية عبر جمهورية ناختشيفان، وفي الوقت نفسه ستربط خطوط السكك الحديدية بين روسيا وتركيا.