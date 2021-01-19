الصين تبني مركزًا ضخماً للحجر الصحي في بؤرة جديدة لتفشي فيروس كورونا

تبني الصين مركزًا ضخمًا للحجر الصحي في شيجياتشوانغ (11 مليون نسمة)، عاصمة مقاطعة خبي (شمال) الواقعة على مسافة 300 كيلومتر جنوب بكين لمكافحة تفشي كوفيد-19 في المنطقة.

ويعمل مئات العمال على مدار 24 ساعة في اليوم في المدينة صينية لإنهاء البناء في غضون أيام قليلة.

وقد استطاعت الدولة الآسيوية السيطرة على الوباء إلى حد كبير منذ ربيع 2020 بفضل الحجر الصحي وفرز المسافرين القادمين من الخارج وتتبع تنقلات السكان وحتى جعل اختبارات الكشف إلزامية. لكن اكتشاف مئات الإصابات بكوفيد-19 في الأسابيع الأخيرة، حتى لو كانت أقل بكثير من المستويات المسجلة في أوروبا والولايات المتحدة، أثار استجابة قوية، مع فرض حجر صحي واختبارات إلزامية.

ودفع التفشي الحالي للفيروس السلطات لبناء مركز حجر صحي كبير في المدينة لعزل الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالوباء.

ويوم الثلاثاء، قام مئات العمال بمساعدة رافعات بتجميع غرف بيضاء جاهزة على قطعة أرض شاسعة في ضواحي المدينة.

وتذكر هذه المشاهد بالمستشفيات الموقتة التي شيّدت خلال أيام في ووهان، المدينة الصينية حيث تم اكتشاف فيروس كورونا المستجد لأول مرة فيها.

وسيتم تجهيز مركز الحجر الصحي قيد الإنشاء في شيجياتشوانغ بحمامات ومياه ساخنة وخدمة انترنت ونظام تكييف. وبمجرد الانتهاء، في غضون أيام قليلة وفقا لوسائل الإعلام، سيبدأ المركز باستقبال المصابين.

وسيكون المركز قادرا على استيعاب أكثر من أربعة آلاف شخص في المجموع، وفقا للتلفزيون الوطني.

وقد بدأ تشييده في 13 كانون الثاني/يناير وسط ظهور بؤر صغيرة لكوفيد-19 في مدن في شمال الصين حيث فرض الحجر الصحي على الملايين من السكان هناك، كما خضعوا لاختبارات كشف إلزامية.