أذربيجان تحيي الذكرى 31 لمذبحة "يناير الأسود" التي ارتكبها الجيش السوفييتي

أحيا مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية الذكرى السنوية الـ31 لمذبحة 20 يناير التي تعرف في التاريخ باسم "يناير الأسود"، التي شهدتها أذربيجان عام 1990 على يد القوات السوفييتية.

جاء ذلك في رسالة نشرها المجلس التركي، الثلاثاء، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وتحيي أذربيجان، الأربعاء، ذكرى مأساة 20 يناير/ كانون الثاني 1990، المعروفة باسم "ينايرالأسود"، وتجمع هذه الذكرى بين خليط من الحزن والفخر والاعتزاز.

وقد شهدت أذربيجان في ذلك اليوم مذبحة راح ضحيتها أكثر من 130 شخصا وجرح مئات المدنيين على يد الجيش السوفيتي في باكو والمناطق المحيطة بها، ما جعل كثيرين اعتبار هذه الحملة العنيفة ولادة جديدة لجمهورية أذربيجان.

وقال المجلس التركي في رسالته "في ذكرى مذبحة باكو التي ارتكبت في 20 يناير 1990 وباتت تعرف باسم يناير الأسود، يتذكر المجلس، بكل تقدير كافة أبطال أذربيجان الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لوطنهم، وينحني احترامًا أمام ذكراهم الغالية".

وجرت العادة أن يقوم رئيس جمهورية أذربيجان برفقة عدد من المسؤولين الحكوميين ونواب البرلمان، بزيارة مقر مقابر الشهداء، ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء وتنكيس الأعلام في المؤسسات الحكومية.

ويشهد مقر مقابر الشهداء تدفق الآلاف من المواطنين لإحياء ذكرى الشهداء، ووضع الزهور فوق قبورهم.

كما تتوقف الحياة تماماً في عموم أذربيجان لمدة دقيقة حداداً على الشهداء في تمام الساعة الـ 12 ظهراً في العشرين من يناير كل عام.

وفي منتصف ليلة العشرين من يناير عام 1990، اقتحمت القوات السوفيتية مدينة باكو بحجة "إعادة النظام إلى المدينة" محاولة سحق حركة التحرر التي كانت تحظى بالتأييد وبالزخم، وأباد الجيش وسحق بالدبابات والمدافع الرشاشة كل شيء في المدينة. وأسفر الهجوم عن قتل 137 مواطناً وإصابة أكثر من 700 آخرين

ويضم المجلس التركي الذي تأسس في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان.

ويهدف المجلس (مقره إسطنبول) إلى تطوير التعاون بين الدول الناطقة بالتركية في العديد من المجالات بينها التعليم والتجارة.