مقتل 4 جنود بانفجار لغم أرضي غربي باكستان

قتل 4 جنود باكستانيين وجرح 5 آخرون، جراء انفجار لغم أرضي أثناء مرور مركبة عسكرية في ولاية بلوشستان، غربي البلاد.

وأفاد مسؤولون عسكريون، في تصريح للصحفيين الجمعة، بأن قوات الأمن توجهت بمركبة عسكرية إلى منطقة "سبي" في الولاية، لإقامة نقطة تفتيش جديدة.

وأضاف المسؤولون، أن لغما أرضيا زرعه مجهولون بجانب الطريق، انفجر أثناء مرور المركبة، ما أدى إلى مقتل 4 جنود، وإصابة 5 آخرين.

ولم تعلن أي جهة حتى الساعة (08:45 تغ) مسؤوليتها عن الهجوم.

وينفذ "جيش تحرير بلوشستان"، هجمات في باكستان تستهدف الأمنيين والمدنيين، وهي منظمة مسلحة تطالب بالحكم الذاتي للولاية.

وتقول إن ضم "بلوشستان" إلى باكستان جرى "قسرا" عقب استقلال الأخيرة عن بريطانيا عام 1947.