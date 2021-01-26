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السجن عامين لشقيق نائب الرئيس الإيراني بتهم "فساد"

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 26.01.2021 14:09
آخر تحديث في 26.01.2021 14:22
نائب الرئيس الإيراني إسحاق جيهانغيري نائب الرئيس الإيراني إسحاق جيهانغيري

حكم القضاء الإيراني، بالسجن عامين، على مهدي جهانغيري، شقيق النائب الأول لرئيس البلاد، إسحاق جهانغيري، وذلك بتهم "فساد".

وفي مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طهران، الثلاثاء، قال الناطق باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، إن مهدي جهانغيري حكم عليه بالسجن عامين، لتورطه في تهريب 607 آلاف يورو، و108 آلاف دولار، بحسب التلفزيون الرسمي الإيراني.

وأشار إسماعيلي، إلى أن الحكم على جهانغيري، تضمن أيضاً مصادرة العملات الأجنبية المهربة، وفرض غرامة مالية توازي 4 أضعاف قيمة هذه العملات بالريال الإيراني.

وأضاف أن الحكم القضائي يشمل أيضاً مصادرة أملاك جهانغيري التي حصل عليها بطرق غير شرعية، فيما تم تحويل عقوبة الجلد بـ 74 سوطا، إلى غرامة مالية.

ولفت إلى إبلاغ الجهات المعنية بضرورة تنفيذ الحكم القضائي بعد أن اكتسب صفة القطعية.

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