ميانمار.. الجيش يعتقل رئيس البلاد ومستشارة الدولة ومسؤولين كبارا آخرين

قال المتحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية "الحزب الحاكم في ميانمار" يوم الاثنين إن مستشارة ميانمار أونغ سان سوتشي والرئيس وين مينت وشخصيات بارزة أخرى من الحزب الحاكم اعتقلوا في دهم نفذه قوات الجيش في ساعة مبكرة من صباح اليوم.



تأتي هذه الخطوة بعد أيام من التوتر المتصاعد بين الحكومة والجيش الذي أثار مخاوف من حدوث انقلاب في أعقاب انتخابات يقول الجيش إنها مزورة.



وقال متحدث باسم الحزب الحاكم في تصريحات نقلتها رويترز، إن سو تشي والرئيس وين مينت وقياديين آخرين "اختطفوا" في الساعات الأولى من الصباح.



وقال "أريد أن أقول لشعبنا ألا يردوا بتهور وأريدهم أن يتصرفوا وفقا للقانون" ، مضيفا أنه يتوقع أيضا أن يتم اعتقاله.