أرمينيا تنتهك وقف إطلاق النار قرب الحدود مع أذربيجان

انتهك الجيش الأرميني وقف إطلاق النار الموقع أذربيجان، قرب المنطقة الحدودية، وفق ما أعلنت أذربيجان الثلاثاء.

وبحسب بيان خدمة الحدود الأذربيجانية، وقع انتهاك وقف إطلاق النار عند الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي، عندما فتح جنود أرمن النار على الجنود الأذربيجانيين قرب قرية "أسكي بره" التابعة لمحافظة قازاخ.

وأشار البيان إلى أنّ الجنود الأرمينيين فتحوا النار 20 مرة بواسطة بندقية آلية.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 10 نوفمبر الماضي، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على أراضيها المحتلة.