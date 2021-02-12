واشنطن تدين حظر بث "بي بي سي" في الصين

أدانت الولايات المتحدة، قرار الصين حظر بث هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي وورلد نيوز"، داعية بكين إلى "توفير الوصول الكامل إلى كل من الإنترنت ووسائل الإعلام".

وفي مؤتمر صحفي مساء الخميس، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "ندين بشدة حظر الصين، بي بي سي وورلد نيوز".

واعتبر أن "الصين تمتلك واحدة من أكثر مساحات المعلومات تحكما وقمعا، وأقل حرية في العالم".

وأضاف برايس "من المقلق أن تقيد بكين المنافذ الإعلامية من العمل بحرية على أراضيها".

وقال إن "قادة بكين يستخدمون بيئات إعلامية حرة ومفتوحة في الخارج للترويج للمعلومات المضللة".

كما دعا المسؤول الأمريكي الصين "السماح بالوصول الكامل إلى الإنترنت ووسائل الإعلام".

والخميس، حظرت إدارة الإذاعة والتليفزيون الوطنية الصينية، خدمة الأخبار العالمية الخاصة بـ"بي بي سي وورلد نيوز" من البث على أراضيها، في خطوة اعتبرتها هيئة الإذاعة البريطانية "مخيبة للآمال".

وأفادت الصين بأن "بي بي سي" بثت تقارير عن الصين "انتهكت مبادئ الصدق والحياد في الصحافة".

من جهتها، أعربت هيئة الإذاعة البريطانية، عن شعورها "بخيبة أمل لأن السلطات الصينية قررت اتخاذ إجراء الحظر".

وفي 4 فبراير/شباط الجاري، قدمت الخارجية الصينية احتجاجا إلى "بي بي سي" ينتقد الشبكة بسبب تغطيتها لطريقة استجابة الصين لجائحة فيروس كورونا، ورفضت الوزارة هذه التقارير باعتبارها "أخبارا كاذبة".

ويأتي الإعلان الصيني بعد أسبوع واحد من إعلان هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية "أوفكوم" بإلغاء ترخيص شبكة "CGTN" الصينية من البث في المملكة المتحدة.

وجاء قرار "أوفكوم" على خلفية اكتشاف أن ترخيص شبكة تلفزيون الصين الدولية تملكه شركة "ستار تشاينا ميديا" بصورة غير قانونية، بحسب "بي بي سي".