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روسيا ترصد أول انتقال لسلالة من إنفلونزا الطيور H5N8 إلى البشر

وكالة الأناضول للأنباء
موسكو
نشر في 20.02.2021 21:09
آخر تحديث في 20.02.2021 21:31
اسوشييتد برس اسوشييتد برس

أعلنت روسيا، السبت، اكتشاف أول حالة انتقال لسلالة "H5N8" من إنفلونزا الطيور إلى البشر، وإبلاغ منظمة الصحة العالمية بالأمر.

جاء ذلك بحسب ما نقلت صحيفة "موسكو تايمز" المحلية عن رئيسة الخدمة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا.

وفي تصريحات متلفزة، قالت بوبوفا إن الخبراء في مركز "فيكتور" اكتشفوا المادة الوراثية لسلالة "H5N8" لدى 7 من عمال مزرعة دواجن جنوبي البلاد.

والمزرعة هي ذاتها التي تم فيها رصد تفشي الفيروس بين الطيور في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأوضحت بوبوفا أن العمال "لم يعانوا أي أعراض صحية خطيرة".

وأشارت إلى أنه "تم إرسال كافة المعلومات المتعلقة بأول حالة انتقال فيروس (H5N8) إلى البشر لمنظمة الصحة العالمية".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تنتقل عدوى إنفلونزا الطيور إلى البشر من خلال الاتصال المباشر مع الحيوانات أو البيئات الملوثة، وحتى الآن لم يسجل انتقال الفيروس بين البشر.

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