ميانمار.. قتلى وجرحى خلال احتجاجات مناهضة للانقلاب

قتل شخصان، وأصيب 10 آخرون، السبت، برصاص الشرطة خلال الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري، في مدينة ماندالاي شمالي ميانمار، بحسب شهود عيان.

واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين في ماندالاي، ثاني أكبر مدينة بالبلاد، حسب وكالة "أسوشييتد برس".

ونقلت وسائل إعلام غربية عن شهود عيان قولهم إن شخصين قتلا وأصيب 10 آخرون برصاص الشرطة خلال الاحتجاجات.

ووقع إطلاق النار بينما كانت السلطات تحاول إجبار العمال الذين انضموا إلى حركة العصيان المدني ضد الانقلاب على العودة إلى وظائفهم في حوض لبناء السفن.

وتجمع أكثر من 1000 متظاهر، ظهر السبت، في حوض لبناء السفن بماندالاي، مما أدى إلى مواجهة مع الشرطة.

وكان العمال من بين مئات الآلاف من العمال في جميع أنحاء ميانمار الذين تركوا وظائفهم، احتجاجا على انقلاب الجيش في 1 فبراير وإطاحة القادة المدنيين المنتخبين.

والجمعة، سجلت ميانمار، مقتل أول متظاهرة ضد الانقلاب العسكري في البلاد، متأثرة بإصابة في الرأس بعيار مطاطي أطلقته الشرطة في 9 فبراير/ شباط الجاري.

ومطلع فبراير الجاري، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.

وعلى إثر الانقلاب العسكري، خرجت المظاهرات الشعبية الرافضة في عموم البلاد، وأعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.

ومنذ استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار، يتم استخدام تهمة "التشهير بالدولة"، التي تصل عقوبتها إلى عامين كحد أقصى، على نطاق واسع لخنق المعارضين.