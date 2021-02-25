أرمينيا.. الجيش يطالب باشينيان بالاستقالة والأخير يعزل رئيس الأركان

طالب الجيش الأرميني، الخميس، عبر بيان وقعه رئيس الأركان وكبار قادة الجيش، رئيس وزراء البلاد نيكول باشينيان بالاستقالة، فيما وصف الأخير الخطوة بأنها "محاولة انقلابية" داعياً مؤيديه للنزول إلى الشوارع.

هذا وأعلن رئيس الوزراء الأرميني باشينيان عزل رئيس الأركان أونيك غاسباريان.

ولاحقاً أعلنت رئاسة الأركان الأرمينية أن موقفها من الدعوة لاستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، ما زال ثابتا، وأنها لم تتعرض لأي ضغوط عند اتخاذ هذا القرار.

وقالت الأركان في بيان، إن "قادة الجيش أصدروا البيان نتيجة موقفهم وإيمانهم الواضح بضرورة تحرير الوطن في هذه اللحظة المهمة".

وأضافت "نجدد موقفنا، ونؤكد أن دعوة الاستقالة لم تصدر نتيجة أي ضغوط".

بدوره، دعا الرئيس الأرميني السابق روبرت كوتشاريان، كافة أبناء الشعب، لدعم بيان رئاسة الأركان، والوقوف بجانب القوات المسلحة في هذه "اللحظة المصيرية".

من جانب آخر، أطلقت أحزاب المعارضة الأرمينية حملة جمع تواقيع من أجل دعوة البرلمان لعقد اجتماع طارئ لمناقشة الأحداث الأخيرة، واصفة بيان الأركان بأنه "ليس محاولة انقلاب".