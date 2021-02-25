اتفاق باكستاني هندي على وقف إطلاق النار في "كشمير"

أعلن الجيشان الهندي والباكستاني، الخميس، اتفاقهما على وقف إطلاق النار بهدف خفض التصعيد على طول حدود إقليم "كشمير" المتنازع عليه.

وأشار الجانبان، في بيان مشترك، إلى أنهما قاما "باستعراض الأوضاع على طول خط السيطرة (الحدود الفعلية بين باكستان والهند)، وكذلك جميع القطاعات الأخرى، في بيئة حرة وصريحة وودية".

وأكد البيان أن "الجانبين اتفقا على التقيد الصارم بجميع الاتفاقات والتفاهمات ووقف إطلاق النار على طول خط السيطرة، وجميع القطاعات الأخرى اعتبارا من منتصف ليل 24 ـ 25 فبراير (شباط) 2021".

كما أوضح أن "المسؤولين العسكريين اتفقا على معالجة القضايا، والمخاوف الجوهرية لكل منهما والتي تتسبب في زعزعة السلام وتقود إلى أعمال العنف".

وحتى الآن، تشهد حدود كشمير زيادة في أعمال العنف عبر الحدود، وسط تبادل الاتهامات بين جيشي البلدين بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 2003.

وجرت المناقشات بين المديرين العامين للعمليات العسكرية في البلدين عبر آلية "الخط الساخن"، بحسب المصدر نفسه.

وأشار البيان إلى أن "الجانبين أكدا أن الآليات الحالية للاتصال عبر الخط الساخن والاجتماعات الحدودية ستستخدم لحل المواقف المفاجئة أو سوء التفاهم".

وخط السيطرة هي حدود بحكم الأمر الواقع تقسم وادي "كشمير" بين الجارتين النوويتين.

ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام أباد ونيودلهي الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.

وبدأ النزاع على الإقليم منذ الاستقلال، حيث نشبت بين البلدين 3 حروب، أعوام 1948، 1965، و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألفا من الطرفين.