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المجلس العسكري في ميانمار يلغي نتائج انتخابات 2020

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 26.02.2021 13:55
المجلس العسكري في ميانمار يلغي نتائج انتخابات 2020

أعلنت لجنة الانتخابات التي عينها المجلس العسكري في ميانمار، "إبطال" نتائج انتخابات 2020، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية، الجمعة.

جاء ذلك على لسان يو ثين سو، رئيس لجنة الانتخابات المعين من العسكر، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع ما لا يقل عن 53 حزبا سياسيا في العاصمة نايبيداو، وفقا لموقع "إيراوادي" الإخباري.

وأضاف "ثين سو" أن "نتيجة الانتخابات التي فازت بها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية (حزب المستشارة أونغ سان سو تشي) عام 2020 لم تعد صالحة".

ومطلع فبراير/ شباط الجاري، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.

وعلى إثر الانقلاب، خرجت المظاهرات الشعبية الرافضة في عموم البلاد، وأعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.

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