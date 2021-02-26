علييف يحذر أرمينيا من عواقب خرق التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ

حذر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أرمينيا من عواقب عدم التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.

وأعرب علييف في تصريحات صحفية عن أمله في أن تلتزم أرمينيا بإعلان 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، الذي ينص على وقف إطلاق النار في قره باغ واستعادة أذربيجان السيطرة على محافظات محتلة.

واستدرك بالقول: "وإلا فإنها ستكون في وضع أسوأ".

وأشار إلى أن أرمينيا وصلت إلى وضعها الحالي بسبب سياساتها الاحتلالية.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 10 نوفمبر 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.