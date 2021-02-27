رئيس أرمينيا يرفض قرار رئيس الوزراء إقالة قائد الجيش

أعلن الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان السبت أنه رفض توقيع أمر رئيس الوزراء بإقالة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، ما يعمق الأزمة السياسية في البلاد.

وقالت الرئاسة في بيان إن "رئيس الجمهورية رد في إطار صلاحياته الدستورية مشروع المرسوم مع اعتراضات". واضافت أن الأزمة "لا يمكن حلها من خلال التغييرات المتكررة للمسؤولين".

وتشهد هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في القوقاز أزمة سياسية منذ أن وافق رئيس الوزراء نيكول باشينيان مضطرا في تشرين الثاني/نوفمبر على اتفاق السلام الذي اقترحته موسكو مبرماً بذلك هزيمة مهينة أمام أذربيجان في حرب الخريف في إقليم قره باغ الأذربيجاني المحتل.

وتصاعدت الأزمة الخميس مع دعوة هيئة الأركان العامة باشينيان إلى الاستقالة.

وتحدث باشينيان عن محاولة انقلاب، وأمر بإقالة رئيس الأركان أونيك غاسباريان وجمع حوالي عشرين ألفا من أنصاره في العاصمة يريفان.

وردت المعارضة الخميس والجمعة بجمع آلاف المتظاهرين للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء. وكان خمسة آلاف من هؤلاء معتصمين السبت أمام البرلمان.