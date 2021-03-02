إعدام أربعة مواطنين في إيران بتهمة التمرد والإرهاب

أعدمت السلطات الإيرانية 4 أشخاص بتهمة "التمرد"، في مدينة الأحواز بمحافظة خوزستان، وفق ما نقلت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية "هرانا" المعارضة، الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أن إعدام جاسم حيدري وعلي حوسارجي وحسين سيلاوي وناصر هافاجيان، جرى الأحد في سجن "سبيدار" في الأحواز (جنوب غرب).

وأفادت أن الأشخاص الأربعة اعتقلوا عام 2017 بتهمة الهجوم على مخفرين للشرطة في الأحواز، وحكموا بالإعدام من قبل المحكمة الثورية.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أقدم كل من حيدري وحوسارجي وسيلاوي على خياطة أفواههم وخاضوا إضرابا عن الطعام احتجاجًا على المعاملة السيئة ضد السجين علي مطيري المحكوم بالإعدام.

من جانبها، أعلنت السلطات أن الأشخاص الأربعة أعدموا على خلفية تهم تتعلق "بالإرهاب".

بدورها، زعمت وكالة أنباء "أرنا" الرسمية، أن حيدري كان عنصرًا في تنظيم " الأحوازية" الانفصالي، المنضوي تحت مظلة "المقاومة الوطنية الأحوازية"، وكان له ارتباطات مع تنظيم جبهة النصرة النشطة في سوريا.