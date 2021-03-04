روسيا تقول إنها أحبطت مخططا لشن هجوم إرهابي بمقاطعة كالينينغراد

قالت السلطات الروسية إنها أحبطت مخططا لشن هجوم على أحد مرافق الطاقة بمقاطعة كالينينغراد، غربي البلاد.

وذكرت هيئة الأمن الفدرالية، في بيان، الخميس، أنها " ألقت القبض على شخص (روسي)، كان يخطط لتنفيذ الهجوم بدافع كراهية السلطات".

وأشار البيان إلى أن "الموقوف، كان يعمل أيضا على تجنيد سكان محليين للمشاركة في أنشطة إرهابية".

وأوضح أن "عناصر الأمن عثروا في منزل المتهم على قنبلة يدوية الصنع، وإرشادات بخصوص كيفية تصنيعها، ومكونات لإنتاج متفجرات، إضافة إلى مواد مسيئة للسلطات التنفيذية والتشريعية الروسية"، دون ذكر ماهيتها.