مقتل اثنين من حزب "سو تشي" تحت التعذيب في ميانمار

قتل اثنان من أعضاء حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، تحت التعذيب على يد قوات الأمن بميانمار، خلال احتجازهما طوال الليل، بحسب ذويهما.

واعتقلت الشرطة الميانمارية خين ماونج لات وشين وين، العضوين المسلمين في الرابطة الوطنية للديمقراطية، حزب المستشارة أون سان سو تشي، إلى جانب عشرات آخرين، بحسب ما صرح أفراد من عائلتيهما للأناضول.

وجرت عملية الاعتقال خلال مداهمات نفذتها قوات الأمن بدعم من الجيش، منتصف ليل السبت/الأحد، في يانغون كبرى مدن البلاد.

عمل "لات" كرئيس فرع حزب الرابطة في بلدة بابيدان ، بينما ترأس "وين" فرع الحزب في بلدة هلينج.

وصباح الأحد، أبلغت السلطات عائلتيهما بأنهما توفيا وأن جثتيهما محتجزتان في مستشفى عسكري في يانغون.

وقال أحد أفراد أسرة "وين" للأناضول، فضل عدم الكشف عن هويته: يبدو أن "وين" تعرض للتعذيب على أيدي قوات الأمن خلال فترة اعتقاله طوال الليل.

وأضافت سيدة من أسرته، للأناضول عبر الهاتف، "كان جسده مغطى بالدماء تقريبًا. نعتقد أنه تعرض للتعذيب حتى الموت".

وأكد سيثو ماونج، وهو نائب مسلم من حزب الرابطة الوطنية، انتخب في 2020، أن جثة لات أعيدت إلى أسرته من المستشفى العسكري.

وكتب ماونج على مواقع التواصل الاجتماعي: "كان رجلاً قوياً وبصحة جيدة مات بسبب التعذيب"، مضيفاً أن لات كان مدير حملته الانتخابية عام 2020.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قادة الجيش في ميانمار مطلع فبراير/ شباط الماضي، لقي 65 شخصا على الأقل مصرعهم، وتم إلقاء القبض على أكثر من ألف شخص خلال المظاهرات التي تندد بالحكم العسكري.

ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سو تشي.