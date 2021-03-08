الهند تحمل إيران مسؤولية الانفجار الذي استهدف سفارة إسرائيل في نيودلهي

اتهمت الهند إيران بالوقوف وراء التفجير الذي استهدف السفارة الإسرائيلية في العاصمة نيودلهي يوم 29 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وذكرت وسائل إعلام هندية الاثنين، أن مؤسسات مكافحة الإرهاب في البلاد، كشفت نتائج التحقيقات حول الحادثة المذكورة.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المواد المتفجرة وُضعت في مكان قريب من مقر السفارة الإسرائيلية، من قبل أشخاص ينتمون إلى الطائفة الشيعية، وفُجّرت عن بعد.

وأشارت التحقيقات إلى أنواع المتفجرات المستخدمة في التفجير، مبينة في الوقت ذاته انتظار تقرير مختبر الطب الشرعي لمعرفة تفاصيل المواد المتفجرة.

وأوضحت أن منفذي التفجير تركوا بعض الآثار التي تشير إلى وقوف تنظيم "داعش" الإرهابي وراء الحادثة للتضليل فقط.

ولفتت إلى إعداد قائمة بأسماء المشتبه بهم، مشيرة إلى أن التفجير جزء من حملة "الحرب الممنهجة" التي تقوم بها قوات "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، ضد إسرائيل.

وأواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، وقع انفجار أمام سفارة إسرائيل في العاصمة الهندية، ألحق أضرارا بسيارات دون أن يوقع إصابات، حسبما أعلنت الشرطة.